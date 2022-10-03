Донецк, 3 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:20 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что три его сына — Ахмат, Эли и Адам — отправятся в зону специальной военной операции России на территории бывш. УССР.