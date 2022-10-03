Волгоград, 3 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Один из самых высоких урожаев за всю историю Волгоградской области прогнозируется в регионе в 2022 году, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе обладминистрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница (урожай)

Уборочная кампания входит в завершающую стадию — с полей собрано уже более 6,5 млн тонн зерна. Продолжается уборка поздних зерновых и зернобобовых культур, собран урожай горчицы, обработано порядка двух третей площадей сафлора. Половина муниципальных районов приступила к уборке подсолнечника.

«Урожай зерновых текущего года прогнозируется на уровне семи миллионов тонн. Это один из самых высоких урожаев за всю историю Волгоградской области. При этом необходимо отметить, что качество зерна — отменное», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Аграрии уже приступили и к севу озимых культур, зерновые посеяны на площади 1,4 млн га из запланированных 1,66 млн га.