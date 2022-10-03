Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мобилизованные на военную службу жители Петербурга и Ленобласти в пунктах пребывания смогут получить юридическую помощь нотариусов, при этом с них не будут взимать пошлину за оформление бумаг. Об этом 3 октября сообщил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

О необходимости организации приёмов у нотариусов ранее заявили подлежащие мобилизации военнослужащие запаса. Многие из них не успели решить вопросы с документами до мобилизации.

В связи с такой необходимостью в консультациях и помощи с документами в мобилизационные пункты приехали представители Нотариальных палат Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Специалисты <…> собрали наиболее актуальные вопросы и готовы содействовать в оформлении бумаг. Важно, что с мобилизованных не будут брать плату за пошлины», — написал спикер.

Ранее Бельский посетил один из мобилизационных пунктов Петербурга. Он отметил, что там нет проблем с обмундированием.