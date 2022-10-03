Горловка, ДНР, , 11:43 — REGNUM Кировский район Донецка и Горловка были обстреляны со стороны бандеровцев. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Уточняется, что ВСУ обстреляли Горловку в 11:15 (совпадает с мск), выпустив по городу восемь мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 11:25 киевские нацисты обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разведка НАТО отправила ключевым странам — участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон».