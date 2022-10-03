Ростов-на-Дону, 3 октября 2022, 11:40 — REGNUM Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 3 октября.
«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме. При получении дополнительного задания работа будет продолжена», — сказано в сообщении.
ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее опубликовал кадры обучения мобилизованных жителей Дона на учебных полигонах.
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