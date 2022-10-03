Москва, 3 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В расходах проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы предусмотрены средства на обеспечение безопасности России и интеграцию новых регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Ключевые приоритеты — это, безусловно, выполнение социальных обязательств, это технологическое развитие и расширение инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности Вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграция новых регионов. Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в проекте финансового плана», — сказал министр.

Он напомнил, что общий объем расходов на протяжении трехлетки составит порядка 29 трлн рублей.

«И этот бюджетный стимул будет сохранен до выхода на нормальный уровень бюджета. Срок 2025 год», — пояснил Силуанов.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. По нему, доходы бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 год — 27,23 трлн рублей, 2025 год — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.