Сараево, , 16:39 — REGNUM На выборах президента Республики Сербской по предварительным результатам победил кандидат от «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик с 242 851 голосом. Об этом сообщила Центральная выборная комиссия 3 октября.

Милорад Додик President.az

Главный конкурент Додика на выборах главы Республики Сербско, кандидат от Партии демократического прогресса Елена Тривич, получила 212 452 голоса.

ЦИК Боснии и Герцеговины также подтвердил победу действующего президента Республики Сербской Жельки Цвиянович на выборах в президиум Боснии и Герцеговины. Результаты первого подсчета голосов показывают, что представителем бошняков в президиуме БиГ станет Денис Бечирович, в то время как представителем хорватского народа останется Желько Комшич.

Напомним, что 2 октября вечером Елена Тривич провозгласила победу на президентских выборах в Республике Сербской.