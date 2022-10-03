Москва, 3 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Использование мовы в Запорожской области, воссоединившейся с Россией, власти запрещать не будут. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 3 октября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Донбасс, Запорожье и Херсон воссоединились с Россией

Он предположил, что регион пойдёт по пути Крыма. Мова останется официальным языком, однако именно русский язык будет объединяющим.

«Никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нём, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на [мове]. Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий», — сказал Рогов ТАСС.

Социологические исследования, которые проводились в последние восемь лет, показали, что более 90% населения Запорожской области считают русский язык родным.

«Мы с языками не боремся», — добавил Рогов.

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