Казань, 3 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В столице Татарии в рамках частичной мобилизации призваны более 800 солдат и офицеров. Об этом 3 октября сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Kzn.ru Мобилизованные за чтением книг

«В рамках первой волны из Казани были призваны более 800 солдат и офицеров», — цитирует «Татар-информ» Алеева.

На объектах размещения мобилизованных развернуты медпункты, выездная торговля, налажено трехразовое питание, представлены книги из казанских библиотек, добавил спикер.

Ранее ИА REGNUM передавало, бесплатное школьное питание организовано для детей мобилизованных жителей Казани.

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