Южно-Сахалинск, , 09:03 — REGNUM В рамках частичной мобилизации на Сахалине на военную служба призвали свыше 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, и членов их семей. Об этом 27 сентября сообщили журналистам в правительстве региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Значительная часть мобилизованных сахалинцев — представители органов власти, госучреждений и члены их семей. По последним данным, более 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, членов их семей и сотрудников государственных учреждений призваны на военную службу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Их количество ежедневно увеличивается», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что больше всего чиновников было призвано из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской бороны и ЧС, лесного и охотничьего хозяйства, в числе них министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Арсен Рамазанов. Последний является в прошлом военнослужащим и имеет офицерское звание майора.

«Для меня неприемлемо прятаться и скрываться. Понимаю, что это необходимо на благо Родины. Пришла повестка — выполняем. Сейчас я собираюсь в храм, а потом в военкомат. Настроение боевое. Опыт у меня есть, несколько лет назад был в Сирии. Думаю, что мои знания и навыки на освобожденных территориях тоже пригодятся. У сахалинцев дух крепкий, никто не раскисает, все знают, что там нашим ребятам нужна помощь. Если отправят на передовую, отказываться не буду», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встречу с внучатым племянником легендарного разведчика Мелитона Кантарии, который водрузил флаг над Рейхстагом во время Великой Отечественной войны, Георгием Кантария — принявшем решение добровольно пойти на военную службу в рамках частичной мобилизации, провёл губернатор Калужской области Владислав Шапша.