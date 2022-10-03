Херсон, 3 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. ВСУ совершают попытки прорыва в Херсонской области, которые нельзя назвать контрнаступлением. Об этом сообщил замначальника управления Росгвардии по Чечне полковник Султан Рашаев.

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По его словам, подразделение «Ахмат» вместе с войсками Минобороны на нескольких направлениях держит оборону на передовых рубежах.

«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», — приводит ТАСС слова полковника.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытке прорыва ВСУ, которую пресекли ВКС России.