Москва, 3 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Правительству и АО «Почта России» должны представить предложения по внедрению альтернативных способов оказания почтовых услуг в малых сёлах. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

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Предложения о внедрении альтернативных способов оказания почтовых услуг в сельских населённых пунктах с низкой плотностью населения необходимо предоставить до 15 ноября 2022 года.

Отмечается, что при этом должно быть сохранено качество оказанных почтовых услуг сельским жителям. Финансирование альтернативных способов доставки почты рассчитано на трёхлетний период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факт частичной утечки данных пользователей у одного из своих подрядчиков подтвердила «Почта России».

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