Москва, 3 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется только на должности, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Сотрудники, которые работают на таких должностях, являются забронированными, сообщает портал. Дата выхода на работу не имеет значения, и даже в случае трудоустройства после подписания указа о частичной мобилизации бронь будет действовать.

Забронированные сотрудники получают специальное удостоверение об отсрочки от призыва в период мобилизации. При этом получить право на бронь могут только штатные сотрудники.

Для отказа от брони сотруднику нужно уволиться из компании или перевестись на должность, не подпадающую под ограничения.