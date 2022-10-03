Прага, , 10:20 — REGNUM Чешский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр заявил, что у него нет мотивации для продолжения карьеры. Об этом 3 октября сообщает Sport. cz.

Яромир Ягр hokej.cz

«Честно говоря, мне не хочется возвращаться. Если только «Зимние хоккейные игры», которые я обещал провести, состоятся, мне придётся заставить себя играть. Может быть, это даст мне толчок, не знаю. В данный момент у меня нет мотивации», — сказал 50-летний Ягр.

Он добавил, что в прошлом сезоне чувствовал, что может помочь команде на льду, а сейчас даже в четвёртое звено бы не вписался.

Напомним, с 2018 года Ягр выступает за чешский клуб «Рытиржи Кладно», владельцем которого является. В текущем сезоне он не выходил на лёд, но участвует в тренерской работе.

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