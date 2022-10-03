Кишинёв, 3 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло ряд новых мер, которые позволят покупать газ не в России. Об этом 3 октября сообщил вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Начинаем неделю с хороших новостей из области энергетики», — прокомментировал своё сообщение глава ведомства.

Он сообщил, что молдавская энергораспределительная компания Energocom получила лицензию на покупку газа в Румынии. Это предприятие также получило регистрацию, позволяющую получать газ с хранилищ, расположенных на территории б. УССР.

Кроме того, оператор по транспортировке электроэнергии Moldelectrica заключил договор с румынской стороной о поставки в Молдавию электроэнергии.

Напомним, в Молдавии готовились к тому, что Газпром прекратит подавать газ в республику с 1 октября. Спыну и представители руководства страны «объясняли» это предстоящим снижением цены при переходе на «зимнюю» форму расчёта. Их ожидания не оправдались, поставки продолжаются. По предварительным расчётам, в октябре цена на российский газ для Молдавии снизится с $1883 до $1031 за 1 тыс. кубометров.