Кемерово, , 10:05 — REGNUM Совладелец кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский попросил назначить ему минимальное наказание по делу о взятке во время строительства объекта. Он заявил, что «искренне сожалеет».

Народный мемориал неподалёку от ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Для меня стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию. Таким образом, данный процесс выявил нарушения закона Российской Федерации с моей стороны как бывшего руководителя юрлица, о чем я искренне сожалею и раскаиваюсь, — приводит «Коммерсантъ-Сибирь» слова Вишневского, произнесённые им в суде. — Как и прошу извинения и прощения у общества за себя и своих подчиненных».

Напомним, что Вишневский обвиняется в даче взятки в составе организованной группы представителям инспекции Госстройнадзора. Оглашение приговора начнётся 5 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд продлил арест Вячеславу Вишневскому до 28 декабря.

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Во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из которых — дети.