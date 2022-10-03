Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи, сообщили 3 октября в МЧС.

X0g.ru МЧС России

Отмечается, что к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район Ажека. Туристы должны были вернуться домой 2–3 октября, но связь с ними пропала.

Добравшись до экопоселения Ажек, спасатели выяснили, что там группа туристов не стояла. Местонахождение пропавших выясняется.