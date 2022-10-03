Стокгольм, 3 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 2 октября стало известно, что уходящий в отставку министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон лишиться аналогичного «теневого поста», когда Социал-демократы перейдут в оппозицию. Об этом написала газета Expressen.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Тот факт, что Ардалан Шекараби заменил Моргана Йоханссона на посту официального представителя по вопросам уголовной политики, когда Социал-демократы переходят в оппозицию, является «хорошо продуманным ходом». Об этом в разговоре с изданием рассказал политолог Ульф Бьерельд.

По словам Бьерелда, цель состоит в том, чтобы повысить доверие избирателей. Он указывает, что Йоханссон может восприниматься как «измученный в дебатах», в то время как Шекараби ценится более высоко, а также имеет за плечами юридическое образование.

В то же время Бьерелд отмечает, что Йоханссон не совсем «попал в опалу», поскольку он переходит на пост лидера фракции Социал-демократов в комитете по иностранным делам.