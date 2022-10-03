В Казани заработал штаб для поддержки семей мобилизованных
Казань, 3 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В столице Татарии разработали конкретные меры поддержки для семей мобилизованных. Для этого создан штаб, сообщает 3 октября мэрия.
Одной из мер поддержки стало бесплатное школьное питание для детей мобилизованных жителей Казани.
Сотрудники мэрии в течение недели свяжутся с семьями мобилизованных, а затем для них будут разработаны конкретные меры поддержки.
Для родственников призванных на военную службу заработала горячая линия: (843) 558-74-18. Кроме этого, по телефону +7(843) 277-00-00 ведутся круглосуточные консультации со специалистами центра психолого-педагогической помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, молельные комнаты обустроены в местах размещения мобилизованных на территории Казанского танкового училища, международного выставочного центра «Казань Экспо», на Казанском танковом полигоне.
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