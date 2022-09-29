Казань, 29 сентября 2022, 13:29 — REGNUM Каждого мобилизованного из Татарии обеспечат лекарствами и спальным мешком. Соответствующее поручение 29 сентября дал глава республики Рустам Минниханов после доклада мобилизационной комиссии.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов, ИА REGNUM

Руководитель субъекта РФ поручил обеспечить каждого мобилизованного аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На все объекты доставляют мобилизованных из районов республики.

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