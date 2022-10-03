Москва, 3 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Хабаровский губернатор Дегтярёв достоин самых лучших оценок, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 3 октября он пояснил, что речь не о том, что отстранен от должности хабаровский военком, а об экономике: «Он <Михаил Дегтярёв> не побоялся выступить против могущественного банковского лобби и лично Набиуллиной, отправив в правительство предложение о признании частичной мобилизации страховым случаем, а не форс-мажором».

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

Никита Кричевский признал, что пока не очень понятно, что конкретно считать страховым случаем — гибель (инвалидность I группы) мобилизованного или сам факт мобилизации. Если второе, то всем мобилизованным ипотеки будут закрываться автоматически.

«Писал вчера, а сегодня повторю еще раз: в условиях экономической мобилизации рыночные механизмы сведены к минимуму, что означает — льготы должны быть не столько денежными (нужны ваши единовременные выплаты при временной утрате кормильца), сколько натуральными.

Дегтярёв это интуитивно понял: в каждом районе Хабаровского края планируется создать центры поддержки для помощи семьям мобилизованных. В частности, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре уже освободили такие семьи от платы за детские сады. В муниципалитетах школьников обеспечили бесплатным питанием. Что, денег нет? На фейерверки и «праздничное» убранство есть, а на мобилизованных нет? Тогда, господа губернаторы, собирайте манатки и езжайте в зону СВО», — отметил профессор.

Для сведения банкиров и чинуш Никита Кричевский пояснил: «Насколько я знаю, сотни тысяч рублей мобилизованные будут получать лишь во время непосредственных боевых действий на передовой. Все остальное время их довольствие будет составлять 40 тыс рублей, и точка».

Ранее о том, что военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, известил глава региона Михаил Дегтярёв. В своём телеграм-канале он пояснил, что примерно половину из тех, кто получил повестки и прибыл в военкомат, вернули домой.

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