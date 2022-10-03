Канберра, 3 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 3 октября теневой министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс появилась в эфире радиостанции ABC, где она высказала свою критику в адрес правительства в ответ на массовую утечку данных оператора Optus.

Unsplash Сотовый телефон

Она отметила, что перед компанией Optus, которая потеряла данные предположительно до 10 миллионов австралийцев, стоят серьезные вопросы, на которые нужно ответить, но правительства также не должно молчать.

Эндрюс заявила, что власти запоздали с ответами и не указали на то, что граждане могут сделать, чтобы защитить себя.

«Я не собираюсь выгораживать Optus и освобождать ее от корпоративной ответственности, но правительство тоже ответственно», — сказала теневой министр.