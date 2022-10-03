Москва, 3 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

На кадрах показаны выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе, залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок «Искандер».

По словам начальника пусковой установки, одна из особенностей крылатых ракет Р-500 состоит в непредсказуемой траектории захода на цель.