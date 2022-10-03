Канберра, 3 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. К 2027 году в Австралии будет не хватать около 100 000 квалифицированных работников в сфере по уходу. К такому выводу пришли исследователи из Национальной комиссией по профессиональным навыкам, о чем написала газета TheGuardian.

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В отчете, который был закончен год назад, но опубликован только 3 октября, содержится предупреждение о том, что для предотвращения дефицита необходимы срочные меры. Отчет также был написан до появления варианта коронавируса «Омикрон», когда безработица в Австралии оставалась низкой.

В свою очередь министр Австралии по профессиональным навыкам Брендан Оконнор заявил, что политика предыдущего правительства «только усугубила проблемы, с которыми сталкивается отрасль».

«Австралийцы заслуживают знать правду. Запереть отчет в ящике стола не обманет австралийцев, которые знают, что есть проблема, которую нужно решать. Федеральное правительство стремится улучшить привлечение, удержание и устойчивость кадров в сфере по уходу», — сказал Оконнор на пресс-конференции.