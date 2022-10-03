Вашингтон, 3 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 октября начинает турне по странам Латинской Америки на фоне того, что в нескольких странах, являющихся важнейшими союзниками США в регионе, недавно пришли к власти левые силы, как передает агентство France-Presse.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Поездка главного американского дипломата, чья страна в последнее время больше внимания уделяет Азии и б. УССР, частично направлена на то, чтобы устранить возможные опасения латиноамериканских союзников по поводу пренебрежительного отношения со стороны США.

Сначала Блинкен направится в Колумбию, а затем посетит Чили и Перу.

Турне Блинкена также проходит на волне обмена заключенными между США и Венесуэлой, что отражает осторожное потепление в отношениях между двумя странами, несмотря на то, что Вашингтон так и не признал переизбрания Николаса Мадуро на пост президента в 2018 году.

«У нас никогда не было более крепких отношений с этим полушарием, — сказал журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. — Мы оцениваем страны не по тому, где они находятся в политическом спектре, а по их приверженности демократии, верховенству закона и правам человека».

В Боготе 3 и 4 октября Блинкен встретится с главой Колумбии Густаво Петро, который в августе стал первым левым президентом страны.

Ожидается, что они обсудят вопросы наркоторговли и ее влияния на безопасность, здравоохранение и окружающую среду, а также миграцию. Официальные лица США назвали защиту Колумбией мигрантов, спасающихся от бедности и беспорядков в Венесуэле, «образцом для региона».

Также в ходе своей поездки по странам Латинской Америки Блинкен затронет волнующие США проблемы в области демократии, иммиграции, прав человека и изменения климата, говорится в заявлении госдепартамента.