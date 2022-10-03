Джакарта, 3 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что референдумы, проведенные Россией в четырех регионах [на территории бывшей УССР], нарушают принципы Устава ООН и международного права, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Каждая страна должна уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Этот принцип четко сформулирован и является одним из главных принципов Устава ООН», — говорится в сообщении МИД Индонезии, опубликованном в Twitter.

Индонезия считает, что референдумы еще больше осложнят урегулирование конфликта.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада объявили о новых санкциях в ответ на действия России.

«Позиция, которую изложила Индонезия, связана с референдумами. Статус региона является производным от референдума. Вот почему Индонезия высказала свою позицию по проведению референдума», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах, когда его спросили о позиции Индонезии относительно вхождения новых регионов в состав России.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.