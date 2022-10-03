Сеул, , 09:00 — REGNUM Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо провёл 30 сентября телефонные переговоры с американской коллегой Джанет Йеллен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, стороны сошлись во мнении о том, что, несмотря на резкое укрепление доллара, экономика Южной Кореи сохранят устойчивость к внешним факторам благодаря положительной ситуации с валютной ликвидностью и достаточным валютным резервам, а также сообщили о готовности к тесному сотрудничеству в задействовании механизмов обеспечения ликвидности в случае необходимости.

Также стороны договорились поддерживать взаимодействие по вопросам энергетического кризиса и вероятности дальнейшего ослабления экономик развивающихся стран.

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