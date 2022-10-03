Талица, Свердловская область, 3 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Талице Свердловской области врачебная ошибка могла обернуться смертью юной пациентки. Ребёнка более недели лечили от кашля, однако позже в организме девочки нашли инородное тело, пишет паблик «Подслушано Талица» в соцсети «В Контакте».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Мать девочки сообщила в социальных сетях о том, что в конце сентября её дочери поставили диагноз «ларинготрахит» и более недели лечили с помощью капельниц и ингаляций. Когда состояние ребёнка начало ухудшаться врачи лишь развели руками и направили девочку в больницу Екатеринбурга. Там девочке смогли помочь. Врачи обнаружили в её организме инородное тело. Ребёнка прооперировали, его жизнь и здоровье находятся в безопасности.

Свердловчане в комментариях к посту родительницы обращают внимание на то, что подобный случай в больнице не является первым и жалуются на непрофессионализм медиков учреждения.