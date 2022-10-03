Казань, 3 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Православные молельные комнаты организовали в пунктах сбора мобилизованных в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба региональной митрополии.

Tatmitropolia.ru Молельные комнаты для мобилизованных в пунктах сбора

Молельные комнаты обустроены в местах размещения мобилизованных на территории Казанского танкового училища, международного выставочного центра «Казань Экспо», на Казанском танковом полигоне. В молельных комнатах священники оказывают духовную поддержку призывающимся на военную службу.

Помещения оснащены иконами, свечами и всей необходимой церковной утварью для проведения богослужений.

В пунктах сбора мобилизованных организовано дежурство священников — совершаются молебны, исповеди, раздаются карманные иконки, нательные крестики и молитвословы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в «Казань Экспо» для мобилизованных завезли более 200 книг.

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