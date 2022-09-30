Казань, , 13:48 — REGNUM Круглосуточная горячая линия по вопросам мобилизации организована в прокуратуре Татарии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Колл-центр Оксана Пиклун

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Операторы специальной горячей линии проконсультируют по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Обращения принимаются круглосуточно по телефонам: в будние дни с 09:00 до 18:00 (мск) — 8 (843) 291-19-25 , по будням и в выходные дни с 18:00 до 09:00 (мск) — 8 (843) 291-18-81 .

Ранее ИА REGNUM передавало, от жителей Татарии на горячую линию по номеру 122 на тему частичной мобилизации поступило 11 тыс. звонков. Чаще всего операторы отвечали на вопросы обеспокоенных жен и матерей мобилизованных.

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