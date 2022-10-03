Джакарта, 3 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Маланге. Об этом глава индонезийского государства написал в Twitter.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, унесшей жизни в Канджурухане, Маланге. Из-за этого инцидента я поручил временно приостановить деятельность футбольной лиги до тех пор, пока не будут проведены оценка и улучшена безопасность», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева и весь коллектив посольства России в Джакарте выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией в Маланге.