Москва, 3 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В последний день месяца и III квартала (30 сентября) рубль продемонстрировал повышенную волатильность к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В первой половине основной сессии пара USD/RUB снижалась до 53,23 руб., EUR/RUB — до 50,72 руб.

Инвесторы распродавали валюту на ожиданиях введения новых санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и сделать невозможным проведение торгов этими валютами. Участники рынка продавали доллар и евро, перекладываясь в юань.

После выступления президента России Владимира Путина и подписания договоров цены резко развернулись вверх. Рынок отреагировал на новость, что минфин США объявил о новых санкциях, но не включил в списки НКЦ.

Торги по рублевым парам 30 сентября закрылись ростом, кроме пары с британцем. Британец подешевел к рублю на 20%, до 48 руб. Он столько не стоил на Мосбирже.

С 3 октября по нему прекращаются торги на внутренней валютной бирже. Пара доллар/рубль повысилась на 2,17%, до 58,45 руб., пара евро/рубль — на 2,22%, до 56,70 руб., юань/рубль — на 2,72%, до 8,34 руб.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывал нефтяной рынок. Цена на нефть марки Brent вернулась к уровню $85,03.

Минэкономразвития РФ ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре. Как считает ведомство, в ближайшие три месяца доллар будет укрепляться примерно на 2 рубля в месяц.

Значения красивые, но не факт, что рубль так сильно ослабился. Опасения по введению санкций против НКЦ снизились, поэтому стоит следить за внешней политикой и платёжным балансом России.

Дисбаланс между спросом и предложением является ключевым фактором, который не дает ослабляться рублю.

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