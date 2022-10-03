Курган, , 07:39 — REGNUM Обретение финансово-экономического суверенитета в современных условиях — это и есть окончательная деколонизация страны. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

А это процесс непростой, не мгновенный и болезненный, отмечает Шумков.

«Судя по всему, в вопросах экономического развития многим придётся привыкать к слову «план». Жаль упущенного времени. Жаль, что это будет делаться не в нормальном алгоритме, а для преодоления кризиса. Очевидно сопротивление тех, для кого плановое развитие ключевых сфер экономики и опора на свои собственные силы, — это как черту ладан», — отметил Вадим Шумков.

Отметим, что курганский губернатор ратует за плановую экономику в России с 2020 года.

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«Стране необходим план, предусматривающий равномерное и поступательное территориально-отраслевое развитие, с учётом вклада всех уровней власти, а также крупных ресурсоснабжающих предприятий и финансовых организаций», — заявил Вадим Шумков два года назад.

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О необходимости Плана развития индустриализации страны на период до 2025 года Вадим Шумков заявил в марте 2022 года.

«Является ли это повтором Госплана? Нет. Новое время, диктует новые условия. Такой план, по сути, более чёткая и более жёсткая координация от лица государства всего, что происходит в экономике. Потому что в нынешних условиях ключевым и главным бенефициаром развития экономики является государство. Инвестор, в лучшем случае, от реализации проекта получит прибыль. А государство получает новые рабочие места, налоги, стабильность социальной системы и экономический рост. Такое планирование в современных реалиях не требует избыточной бюрократии и может быть свернуто в табличном виде в обычный гаджет, чтобы актуализироваться там же регулярно», — пояснял тогда курганский губернатор.

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