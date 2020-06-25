Курган, , 18:33 — REGNUM Россия после пандемии коронавирусной инфекции, вероятно, должна отказаться от точечного льготного финансирования и пойти по пути плановой экономики, считает глава Курганской области Вадим Шумков. Своими мыслями он поделился в статье «Размышления обычного человека», опубликованной в его паблике в социальной сети «ВКонтакте».

"Многим из нас предстоит вновь изучать географию нашей страны и принять как данность, что 1/7 всей мировой территории больше не имеет ресурсов для стабильного и поступательного развития без полноценного внедрения гибкого и современного планирования. Стране необходим план, предусматривающий равномерное и поступательное территориально-отраслевое развитие, с учётом вклада всех уровней власти, а также крупных ресурсоснабжающих предприятий и финансовых организаций», — заявил Вадим Шумков.

И раскритиковал точечное льготное финансирование, которое он назвал «оазисным». На его взгляд, финансирование огромной страны «может быть только нормальным, разумеется, если речь идёт о настоящем, глубинном и комплексном развитии экономики». Идеологов рыночной экономики Вадим Шумков назвал «сектой». И отметил малоэффективность огромного количества муниципальных, региональных, федеральных и корпоративных узкоотраслевых программ, «которые нередко не стыкуются и часто дублируют друг друга, но самое главное, уже во многом не отвечают тем запросам, которые формируют время и наступающие обстоятельства».