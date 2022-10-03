Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге 2 октября пытались вручить повестку на частичную мобилизацию 31-летнему гражданину Казахстана.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации 47news, казахстанец не стал впускать в подъезд звонившего в домофон мужчину, который сказал, что должен ему вручить повестку. Иностранец, взяв паспорт, спустился на улицу сам, чтобы разобраться в ситуации.

Мужчина с повесткой представился сотрудником жилкомсервиса Московского района.

«Я показал свой паспорт, этого было достаточно. После этого он зашел в подъезд — у него ещё повестки были. Я попросил свою сфотографировать, а он сделал на ней пометку — гражданин Казахстана», — пояснил мужчина и добавил, что когда поступил в магистратуру, всех студентов, включая его, отправили в военкомат. Там ему сообщили, что он гражданин другой страны, поэтому он «свободен».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке мобилизовали практически слепого мужчину.