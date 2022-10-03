Краснодар, 3 октября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Исполнителя крупного государственного контракта на строительство технопарка для инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения в Новороссийске планируют выбрать 1 ноября 2022 года. Соответствующий тендер с начальной ценой почти 0,6 млрд рублей уже объявлен ФКУ «Ространсмодернизация», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

По контракту, максимальная стоимость которого составляет 580 064 707,86 рубля, планируется крупный аванс — 40%. Профинансируют работу из федерального бюджета.

Строить технопарк должны начать в середине ноября 2022 года и возвести уже к началу апреля 2024 года.

В задачи исполнителя также входит озеленение территории.

Место выполнения работ — Новороссийск, пр. Ленина, 93. По этому же адресу расположен Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.