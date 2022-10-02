Виго, Испания, , 22:57 — REGNUM 2 октября в Виго на стадионе «Балаидос» футбольный клуб «Сельта» в матче седьмого тура испанской Ла Лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Бетисом» из Севильи со счетом 1:0.

Игроки ФК «Сельта» Celtavigo.net

Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил Габриел Вейга после передачи Феррана Бельтрана. Красную карточку на 20-й минуте встречи получил Луис Фелипе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сезаром Сото Градо.

Составы команд:

«Сельта»: Марчесин, Мальо (Мингеса, 70’), Нуньес, Аиду, Галан, Родригес, Бельтран, Солари (Тапиа, 55’), Вейга (де ла Торре, 70’), Перес (Аспас, 75’), Странд-Ларсен (Пасьенса, 55’).

«Бетис»: Силва, Монтойя (Руибаль, 72’), Гонсалес, Морено, Фелипе, Акуоку, Каналес, Энрике (Жозе, 46’), Карвалью (Песселья, 22’), Родри (Хоакин, 72’), Иглесиас (Фекир, 46’).

«Сельта», одержав третью победу в сезоне и набрав десять очков, поднялась на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги 2022/23. «Бетис» с 15-ю очками остался на четвертой строчке.