Донецк, 2 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:35 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Минеральное и Луганское натовскими снарядами.