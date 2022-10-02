Москва, 2 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Страны, которые ранее занимали по отношению к «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» негативную позицию, заинтересованы в диверсиях на этих газопроводах. ОБ этом 2 октября заявил заместитель председатель правительства РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны», — сказал он.

Также Новак указал, что о том, что эта «инфраструктура не будет работать», ранее говорили США, Польша и Киев, обещая сделать для этого всё.

«Поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — подчеркнул вице-премьер.

При этом, говоря о том, выведет ли попадание морской воды в газопроводы вывести их из строя, он уточнил, что такого рода аварий пока не было и потому об этом нельзя сказать однозначно.

«Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — заключил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на «Северных потоках», СВР продолжает собирать факты.