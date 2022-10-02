Варшава, 2 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Девять стран Евросоюза поддержали вступление киевского режима в Североатлантический альянс (НАТО). Документ, в котором одобряется членство Киева в альянсе, 2 октября опубликовал опубликован на сайте администрации президента Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В указанном документе одобрили вступление киевского режима в НАТО лидеры Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и, Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что все входящие в состав НАТО страны должны поддержать решение Киева о его вхождении в этот военно-политический блок.