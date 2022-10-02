Барселона, Испания, 2 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. 2 октября в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол» футбольный клуб «Эспаньол» в матче 7-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Валентином Пицарро. Ассистенты главного судьи — Иван Массо и Альваро Гранель Пьеро.

Стартовые составы команд:

«Эспаньол»: Альваро Исо, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Хави Пуадо, Бриан Оливан, Серхи Гомес, Серхи Дардер, Винисиус Соуза, Эдуардо Экспосито, Хоселу, Мартин Брэйтуэйт.

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэль Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Илайш Мориба, Андре Алмейда, Эдинсон Кавани, Саму Кастильехо, Сэмуел Лино.