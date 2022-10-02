Париж, 2 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Решение Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Киева в НАТО вызвало 2 октября негативную реакцию у читателей Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за [Киева]…» — написал один из читателей издания.

«[Киев] выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно», — поддержал его другой комментирующий.

«Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией», — добил ещё один пользователь.

«Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш», — подчеркнул ещё один читатель.

«В соответствии с уставом НАТО [Киев] не возьмут в альянс, так как [он] находится в состоянии конфликта с Россией», — заключили пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что все входящие в состав Североатлантического альянса (НАТО) страны должны поддержать решение Киева о его вхождении в этот военно-политический блок.