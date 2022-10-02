Вашингтон, 2 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Компания Sony Pictures приобрела права на кинофраншизу «Тарзан» по мотивам книг писателя Эдгара Райса Берроуза. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Sonypictures.ru Sony Pictures

По данным издания, работа над новым фильмом франшизы находится на начальной стадии. Пока в Sony не утвердили сценариста, режиссёра и продюсера.

Серия оригинальных романов о Тарзане выходила с 1912 по 1965 год. Впервые книга этой серии была экранизирована ещё в 1918 году — одноимённый фильм был снят режиссёром Скоттом Сиднеем.

Впоследствии этот герой часто появлялся на больших и малых экранах. Также по мотивам книг Берроуза был снят анимационный фильм от Disney и мультсериал от Filmation.

Последний на сегодняшний день фильм этой франшизы вышел в 2016 году. Фильм «Тарзан. Легенда» режиссёра Дэвида Йейтса собрал в мировом прокате более $350 млн.