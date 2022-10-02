Манила, , 12:04 — REGNUM Более 1,07 млн человек пострадали из-за тайфуна «Кардинг» на Филиппинах. Об этом 2 октября говорится в отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий страны.

«Кардинг» обрушился на Филиппины 25−26 сентября. В результате повреждены 45 дорог, 18 мостов и 67 морских портов. В 117 городах зафиксированы перебои в электроснабжении. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 млн песо (5,17 млн долларов).

В настоящее время пять человек остаются пропавшими без вести и почти 46,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, часть из них разместилась в 26 эвакуационных центрах.

Занятия в учебных заведениях приостановлены в 734 населенных пунктах, работа отменена в 773.