Новолялинский район, , 09:26 — REGNUM Прокуратура Новолялинского района Свердловской области взяла на контроль ход проведения доследственной проверки по факту гибели в ДТП двух актрис театра кукол Краснотурьинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла поздно вечером 1 октября на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулись автобус «ПАЗ», в котором ехали 16 актёров, и грузовик «МАН». Артисты возвращались из Первоуральска с гастролей, а грузовик ехал из Серова в Кушву.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале назвали причину гибели актрис в ДТП