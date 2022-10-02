Новолялинский район, Свердловская область, 2 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Прокуратура Новолялинского района Свердловской области взяла на контроль ход проведения доследственной проверки по факту гибели в ДТП двух актрис театра кукол Краснотурьинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла поздно вечером 1 октября на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулись автобус «ПАЗ», в котором ехали 16 актёров, и грузовик «МАН». Артисты возвращались из Первоуральска с гастролей, а грузовик ехал из Серова в Кушву.