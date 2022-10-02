Краснотурьинск, Свердловская область, 2 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Свердловской области две актрисы театра кукол Краснотурьинска погибли в результате столкновения принадлежащего учреждению автобуса «ПАЗ» с грузовиком «МАН», который выехал на встречную полосу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что грузовик принадлежит кушвинскому молочному предприятию. Он возвращался в Кушву из Серова. Актёры же ехали из Первоуральска в Краснотурьинск. Всего в салоне находились 16 человек. Они возвращались с гастролей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздно вечером на 289-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Две женщины скончались до приезда медиков, а их коллегу доставили в больницу.