Берн, , 09:04 — REGNUM Попытки разрушить экономику России санкциями привели к тому, что страны Запада оказались в ловушке. Об этом 2 октября заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам экс-советника НАТО, Вашингтон намерено спровоцировал конфликт на территории б. УССР для использования его в качестве инструмента для борьбы с Россией.

«Нас не волнует [территория бывш. УССР] как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить её экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают», — сказал он.

При этом бывший офицер швейцарской разведки уточнил, что вначале планировалось, что западные санкции нанесут России колоссальный ущерб, в результате чего военные действия быстро закончатся. Однако надежды на это не оправдались и потому киевский режим стал «жертвой просчёта» собственных союзников.

«Мы вводим против неё (России. —ред.) все новые и новые санкции — и всё безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для [Киева] это весьма прискорбно», — отметил Бо.

Также экс-советник НАТО указал, что в данный момент западные страны делают безрезультатные попытки ослабления Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкционные меры, включая запрет на въезд, ввела против 28 граждан России Австралия в связи с референдумами в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.