Санкт-Петербург, , 03:06 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблему с участившимися ДТП с автобусами в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в ведомстве.

Демонстрация новых автобусов в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На проблему главе СКР указали местные жители. Петербуржцы считают, что причиной увеличения числа ДТП с участием автобусов стало обновление автопарка. Водителями новых транспортных средств стали «маршрутчики», которые могли не пройти специальную подготовку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2022 года в Санкт-Петербурге завершилась транспортная реформа. Предполагалась, что её проведение позволит освободить город от засилья коммерческих маршруток и уровнять условия проезда во всех видах транспорта. На деле петербуржцы столкнулись с возгоранием автобусов и ростом числа ДТП с их участием.

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