Мехико, 1 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Мексике потерпел крушение вертолет Eurocopter, принадлежащий министерству ВМС страны. Об этом 1 октября сообщает газета Milenio.

Silkadv.com Вертолет

Инцидент произошел в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще двое пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в штате Синалоа в Мексике разбился вертолет Black Hawk американских ВМС.